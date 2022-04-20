За последние сутки во Владимирской области выявлено 87 случая заражения коронавирусом. Это на 3 больше, чем накануне. Госпитализировано 36. Это на 11 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 87 случая заражения коронавирусом. Это на 3 больше, чем накануне. Госпитализировано 36. Это на 11 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 149 984. В лидерах по приросту Владимир – 15 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 14. На третьем