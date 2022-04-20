Вынесен приговор по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной...
Вынесен приговор по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.
19 апреля 2022 года Ковровским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы офиса продаж сотовой связи, обвиняемой в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшем копирование компьютерной информации. Преступление совершено из корыстной заинтересованности, с использованием своего служебного положения.
Работая в АО «РТК» в должности специалиста офиса продаж и обслуживания, обвиняемая имела доступ к биллинговой системе обслуживания клиентов ПАО «МТС», в которой содержатся персональные данные абонентов. В декабре 2020 году в социальной сети «ВКонтакте» от неизвестного лица ей поступило сообщение, которое содержало предложение о передаче тому персональных данных абонентов ПАО «МТС» (фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; паспортные данные) за денежное вознаграждение, на что девушка ответила согласием.
В дальнейшем через «Telegram» ей поступали сообщения, содержащие абонентские номера, по которым необходимо предоставить неустановленному лицу персональные данные абонентов. Через специализированную систему сотрудница офиса просматривала и фотографировала персональные данные абонентов и в последующем отправляла указанному лицу.
В период с 27 по 29 декабря 2020 года обвиняемая получила от неустановленного лица вознаграждение 4300 рублей.
В судебном заседании подсудимая согласилась в полном объеме с предъявленным ей обвинением. Приговором суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Ковровского городского суда.
Фото: wylsa.com/