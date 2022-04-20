Вынесен приговор по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной...

Вынесен приговор по обвинению в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.19 апреля 2022 года Ковровским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы офиса продаж сотовой связи, обвиняемой в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшем копирование компьютерной информации. Преступление совершено из корыстной заинтересованности, с использованием своего служебного положения.Работая в АО «РТК» в должности специалиста офиса продаж и обслуживания, обвиняемая имела доступ к биллинговой системе обслуживания клиентов ПАО «МТС», в которой содержатся персональные данные абонентов. В декабре 2020 году в социальной сети «ВКонтакте» от неизвестного лица ей поступило сообщение, которое содержало предложение о передаче тому персональных данных абонентов ПАО «МТС» (фамилия, имя, отчество; адрес регистрации; паспортные данные) за денежное вознаграждение, на что девушка ответила согласием.В дальнейшем через «Telegram» ей поступали сообщения, содержащие абонентские номера, по которым необходимо предоставить неустановленному лицу персональные данные абонентов. Через специализированную систему сотрудница офиса просматривала и фотографировала персональные данные абонентов и в последующем отправляла указанному лицу.В период с 27 по 29 декабря 2020 года обвиняемая получила от неустановленного лица вознаграждение 4300 рублей.В судебном заседании подсудимая согласилась в полном объеме с предъявленным ей обвинением. Приговором суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Ковровского городского суда.Фото: wylsa.com/