Два пожара произошло во Владимирской области за прошедшие сутки. Во вторник, 19 апреля в селе Крутово Ковровского районо загорелся многоквартирный частный дом. На момент прибытия
<a href="https://33live.ru/novosti/20-04-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-proizoshlo-dva-pozhara.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки произошло два пожара</a> - Два пожара произошло во Владимирской области за прошедшие сутки. Во вторник, 19 апреля в селе Крутово Ковровского районо загорелся многоквартирный частный дом. На момент прибытия
[url=https://33live.ru/novosti/20-04-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-proizoshlo-dva-pozhara.html]Во Владимирской области за сутки произошло два пожара[/url] - Два пожара произошло во Владимирской области за прошедшие сутки. Во вторник, 19 апреля в селе Крутово Ковровского районо загорелся многоквартирный частный дом. На момент прибытия