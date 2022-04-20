Два пожара произошло во Владимирской области за прошедшие сутки. Во вторник, 19 апреля в селе Крутово Ковровского районо загорелся многоквартирный частный дом. На момент прибытия

Два пожара произошло во Владимирской области за прошедшие сутки. Во вторник, 19 апреля в селе Крутово Ковровского районо загорелся многоквартирный частный дом. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из квартиры на первом этаже. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали возгорание на площади 15 кв. м. Пострадала внутренняя отделка и имущество квартиры. Спасатели эвакуировали