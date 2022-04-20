Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о незаконности европейских санкций против России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о незаконности европейских санкций против России.Некоторые страны Европы до сих пор не могут определиться, стоит ли перейти на рублевые расчеты при импорте газа из России. Кому-то приходится ждать официального решения Евросоюза. Брюссель тоже думает: является ли закупка энергоресурсов у Москвы за национальную валюту обходом санкций.Об этом рассказал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. По его словам, санкции Европы против нашей страны являются незаконными. Более того, как написал политик в своем телеграмм-канале, причиненный России ущерб придется компенсировать."К этой теме мы еще вернёмся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени", – отметил спикер ГД.Он подчеркнул, что европейцы не являются единственными потребителями российского газа. По словам парламентария, нашей стране есть куда перенаправить экспорт."Тем более как партнеры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит, у наших граждан", – заявил Володин.Кроме того, политик обратил внимание, что в Европе постоянно говорят о поиске новых поставщиков, то есть Брюссель ставит крест на долгосрочных контрактах с Москвой. Председатель Госдумы отметил, что в этих условиях у России просто нет интереса спасать европейцев."Возникает вопрос: в чем наш интерес? Спасать вас? Но видя хамское отношение к нашей стране и людям, зашкаливающую русофобию, которую вы развернули, желания никакого нет", – отметил парламентарий.Он также подчеркнул, что сегодня у европейских политиков все есть шанс избежать экономических проблем. Спикер ГД призвал ЕС не допустить коллапса в энергетической сфере и не подставлять собственных граждан. Володин напомнил, что их необдуманные действия уже привели к росту цен в Европе."Наша страна к вызовам адаптирована. А вот готовы ли ваши государства, привыкшие жить беззаботно за счет России, — время покажет", – заключил председатель Госдумы.