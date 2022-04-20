Володин подчеркнул, что визит Пашиняна в Госдуму положительно скажется на развитии отношений между парламентами России и Армении.

Володин подчеркнул, что визит Пашиняна в Госдуму положительно скажется на развитии отношений между парламентами России и Армении.Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые за карьеру посетил Государственную Думу РФ. Политик совершает официальный визит в Россию в рамках 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Москвой и Ереваном. Ранее главу армянского кабмина принял российский лидер Владимир Путин.В четверг, 20 апреля, Никол Пашинян встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Также делегации двух стран провели переговоры в расширенном формате. Главной темой диалога стало парламентское взаимодействие России и Армении.Володин подчеркнул, что визит Пашиняна в ГД положительно скажется на развитии отношений между Федеральным Собранием России и Национальным Собранием Армении. По словам спикера, уже сейчас отношения между двумя странами активно развиваются, опираясь на доверии друг к другу."При вашей поддержке межпарламентский диалог будет развиваться активнее, и мы будем лучше понимать друг друга", — отметил Володин.В ответ Пашинян подчеркнул, что взаимодействие парламентов дает новый импульс отношениям Москвы и Еревана. Он также выразил уверенность, что диалог между ФС РФ и НС РА будет развиваться дальше.В свою очередь председатель Госдумы предложил провести заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ в Армении для обсуждения вопросов текущей повестки. Кроме того, Володин предложил Пашиняну выступить на пленарном заседании ГД в ходе следующего визита в нашу страну.