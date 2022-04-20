ВТБ Лизинг улучшил условия финансирования легковых и грузовых автомобилей, прицепов и самоходных машин с пробегом. В рамках программы увеличены лимиты по возрасту и сроки эксплуатации ..

ВТБ Лизинг улучшил условия финансирования легковых и грузовых автомобилей, прицепов и самоходных машин с пробегом. В рамках программы увеличены лимиты по возрасту и сроки эксплуатации транспортных средств. Компания также расширила продуктовую линейку за счет техники китайских производителей.Теперь максимальный возраст на момент рассмотрения сделки для автомобилей и техники с пробегом, произведенных в Китае, России и других странах СНГ, составляет 4 года (ранее 3 года), а для выпущенных в Европе, США, Корее и Японии — 5 лет (ранее 4 года).Максимальный срок использования с учетом срока лизинга для легковых автомобилей, произведенных в Китае и странах СНГ, а также китайских самоходных и грузовых машин категории «С» и «В» составляет 6 лет. Для грузовых машин категории «С» и «В», прицепов, полуприцепов и самоходных машин, произведенных в странах СНГ, срок эксплуатации продлен до 8 лет. Для европейских, американских, корейских и японских грузовых машин категории «С» срок увеличен до 12 лет.«С учетом чувствительного роста цен и сложившегося на российском рынке дефицита новых автомобилей и техники мы расширяем своё предложение в части финансирования автотранспорта с пробегом, поскольку понимаем, что он может стать единственной доступной альтернативой для бизнеса. На сегодняшний день для предприятий, где машины являются активом, их приобретение на вторичном рынке в лизинг становится самым выгодным решением. Изучив предложения поставщиков, компании смогут выбрать транспорт по оптимальной для себя стоимости и дополнительно сэкономить за счет налоговых льгот в период финансовой аренды», — отметил Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг.