Стабилизация национальной валюты и смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ в апреле зафиксировали среднюю ставку по вкладам на уровне 15%. Курс регулятора на дальнейшее снижение ключевой ..

Стабилизация национальной валюты и смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ в апреле зафиксировали среднюю ставку по вкладам на уровне 15%. Курс регулятора на дальнейшее снижение ключевой ставки может привести к тому, что доходность депозитов скорректируется в мае на уровне в среднем 13-14%, а фокус внимания сместится с краткосрочных депозитов на долгосрочные. Поэтому вкладчикам, которые планируют получить рекордную доходность, стоит открыть новые сберегательные продукты в ближайшее время. Об этом заявил начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.Экстренное повышение ключевой ставки ЦБ РФ в конце февраля стало временной мерой для стабилизации курса рубля и финансового сектора. На этом фоне игроки кратно повысили ставки по депозитам, которые впервые превысили уровень в 20%. В марте розничные клиенты ВТБ открыли рекордное число сберегательных продуктов – 2,7 млн вкладов и накопительных счетов в рублях и больше 170 тыс. в иностранной валюте. В результате за прошедший месяц они получили рекордный объем процентного дохода по пассивам – он превысил 36 млрд рублей.На новом заседании в апреле Банк России решил снизить размер ключевой ставки, и банки взяли курс на корректировку условий по сберегательным продуктам. На смену значениям выше 20% пришли ставки около 15%. Сейчас регулятор не исключает нового снижения на ближайшем заседании, поэтому стоимость привлечения в российских банках будет пропорционально снижаться. Уже в начале мая ставки по сберегательным продуктам могут стабилизироваться на уровне 13-14%. Конечно, это значительно выше уровня начала года, однако если этот тренд продолжится, то клиентам, которые планируют размещение временно свободных денежных средств, стоит не откладывать открытие депозитов или накопительных счетов.Вместе с тем, потребность банков сохранить привлеченную клиентскую базу может оказать сдерживающий эффект на понижающую динамику ставок. Сейчас кредитные организации работают со сбережениями, оперируя горизонтом привлечения 3-6 месяцев, что позволяет удовлетворить существующий спрос на срочное вложение средств. Поэтому наиболее привлекательная доходность сейчас предлагается по вкладам на сроки до полугода, а также по накопительным счетам.В ближайшие месяцы мы ожидаем, что рынок сбережений будет развиваться в сторону постепенного снижения доходности и выравнивания ставок на длинные и короткие сроки. Стабилизация курса национальной валюты приведет к развитию кредитования, на фоне чего должна будет повышаться стабильность пассивов, а сами они станут более дешевыми. Поэтому банки будут постепенно перераспределять портфель срочных вкладов в сторону более длинных сроков, снижать экстремальные ставки на короткие сроки и запускать акционные предложения для своих клиентов.