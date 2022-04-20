Жителя Вязников обвиняют в совершении кражи денежных средств с банковского счета. Следствием установлено, что 28 февраля 2021 года 27-летний мужчина нашел на улице кейс с банковскими картами. Он

Жителя Вязников обвиняют в совершении кражи денежных средств с банковского счета. Следствием установлено, что 28 февраля 2021 года 27-летний мужчина нашел на улице кейс с банковскими картами. Он не попытался найти владельца и оставил его себе. Уже на следующий день обвиняемый заказал в Интернет-магазине автомагнитолу, оплатив покупку одной из найденных карт. Владелец не успел заблокировать