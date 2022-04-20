18 апреля 2022 г. состоялся суд в отношении 21-летнего жителя Вязников, который с ноября 2021 года...

18 апреля 2022 г. состоялся суд в отношении 21-летнего жителя Вязников, который с ноября 2021 года не являлся по повесткам в военный комиссариат г. Вязники.При назначении наказания судом учтено, что молодой человек впервые привлекается к уголовной ответственности, к административной ответственности не привлекался, имеет положительные характеристики.С учетом смягчающих наказание обстоятельств, в частности, явки с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном, обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Пресс-служба Вязниковского городского суда напоминает, что санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы ) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо арестом на срок до 6-ти месяцев, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.Фото: avo.ru/web/guest/novosti