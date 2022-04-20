Экстренные службы Москвы ликвидировали задымление на Тверской площади.

Экстренные службы Москвы ликвидировали задымление на Тверской площади.Столичным экстренным службам удалось ликвидировать задымление на Тверской площади Москвы. Во время чрезвычайного происшестия на ярмарке около мэрии города никто не пострадал.Об этом в среду, 20 апреля, сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."На ярмарке произошло задымление, оперативно ликвидировано экстренными службами. Возможно, загорелась проводка. Пострадавших нет", — отметил чиновник.Источник ТАСС в экстренных службах города подтвердил, что причиной задымления около памятника Юрию Долгорукому стало короткое замыкание под фестивальной площадкой.Однако сейчас проблема устранена, сообщает с места событий корреспондент издания. По его словам, на месте ЧП дым полностью рассеялся. Уточняется, что ни памятник, ни фестивальные павильоны не пострадали. В данный момент сотрудники МЧС разъезжаются с Тверской площади.Отметим, что информация о сильном задымлении местности поступила около двух часов назад.