Заслуженный художник России Виктор Бычков завершает последние приготовления к новой персональной...

Заслуженный художник России Виктор Бычков завершает последние приготовления к новой персональной выставке. Её мастер посвятит великому празднику Светлой Пасхи. Название символично - "В ожидании чуда". В ней- его мысли о России. О творчестве и предназначении художника с Виктором Бычковым говорила моя коллега Мария Платанюк.В его мастерской, залитой лучами апрельского солнца, на холсте сияет образ -символ. Тот, что для России- на века. Святой благоверный Александр Невский, великий князь Владимирский. Масштабное полотно заслуженный художник России Виктор Бычков написал по "велению сердца". В год 800-летия Александра Невского. Защитника русской земли.Виктор Бычков, заслуженный художник России:- Именно через размышления о том, что это святой, с одной стороны и действительно святой, хранитель русской духовности, русского мира, но и хранитель, и как воин одновременно. Поэтому в одной руке он держит крест, в другой- меч, вложенный в ножны.Работы Виктора Бычкова разных лет объединит его новая выставка "В ожидании чуда". Её мастер кисти посвятит великому празднику Воскресения Христова и откроет в светлую седмицу, 29 апреля. По словам заслуженного художника России, зрителя ждут открытия.- Сюприз, с большим смыслом. У меня будет картина, посвящённая русской провинции. Она ещё не дописана эта работа.По словам Виктора Алексеевича, сюжет новой картины пришёл во сне. Новое полотно завершит цикл его больших работ. "Закольцует" главную тему жизни и творчества- русскую провинцию. В этом понятии- не география. Сама душа Родины. Большой и малой. Сила её притяжения. Истоки, глубина и вместе с тем- щемящая боль утрат. Заброшенные храмы, ветхие избы, глухие деревни. Его пейзажи во многом- отражение гражданской позиции. Виктор Бычков всегда пишет и говорит смело.Виктор Бычков, заслуженный художник России:- Художник должен быть там, где болевые точки. Я в этом совершенно убеждён. Тогда это русский художник. Тогда они имеет право называться русским художником. А если нет болевых точек, если он только тешит своё эго, то это всё-таки немножко другое.Выпускник Ленинградского государственного института живописи имени Репина Виктор Бычков не стоял перед выбором. Из северной столицы вернулся в родной Ковров. В сдержанных красках мастера- вся гамма чувств. Образы- глубокие метафоры. А каждый сюжет- отдельный рассказ. Для него фундамент- уважение к корням и вера. Часть его личного мира- и здесь. В старинных иконах и окладах. Эта- от старшего товарища по цеху.- Это подарок от моего соседа- Кувина Анатолия Ивановича. Икона Воскресения Христова. Он все что-то подарил. Кому- подрамники, кому-холсты. Мне он подарил холст. И эту икону.Сегодня внимание Виктора Бычкова, как и миллионов наших граждан, приковано к событиям на Украине. По мнению Виктора Алексеевича, в эти дни определяется ход мировой истории.Виктор Бычков, заслуженный художник России:- Если с христианской точки зрения, то сейчас, конечно, мы говорим, борьба света и тьмы. Но если расшифровывать, то как раз, борьба Господа нашего - светлой идеи и тьмы. Это бесы. Бесовщина. И Россия, и наш Президент, это тоже надо понимать, взвалил на себя неимоверно тяжёлый труд. Неимоверно.Специальная военная операция по защите Донбасса- не время молчать, уверен заслуженный художник России. Время проснуться. Этого ждут и от людей искусства.Виктор Бычков, заслуженный художник России:- Это обязанность людей творчества, обязанность. Сейчас от людей творческих как раз и ждут не сна, ни какой-то дрёмы. А именно интеллектуальных идей, духовных порывов, подвигов. Это совершенно правильно.Его дар в прямом смысле служит людям. Виктор Бычков много лет расписывает храмы. Фрески его кисти украшают церкви владимирской и рязанской земли. Незадолго до светлой Пасхи Виктор Алексеевич завершил росписи главного храма Касимова- Вознесения Господня. Сам мастер признаётся: на лесах, под куполами он, русский художник, по-настоящему счастлив.Мария Платанюк, Андрей Синягин.Вести "Владимир"