Дело будет рассмотрено Судогодским районным судом.

В Судогде под суд пойдёт мужчина, обвиняемый в незаконной вырубке 160 деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В сентябре-ноябре прошлого года он причинил Андреевскому участковому лесничеству ущерб в размере более 1,2 млн рублей.«Уголовное дело было возбуждено по требованию прокуратуры района после отмены необоснованного постановления об отказе», - уточнили в надзорном органе.Кроме того, прокурором подготовлен иск о взыскании ущерба.Дело будет рассмотрено Судогодским районным судом.