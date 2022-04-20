Дело будет рассмотрено Судогодским районным судом.
В Судогде под суд пойдёт мужчина, обвиняемый в незаконной вырубке 160 деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
В сентябре-ноябре прошлого года он причинил Андреевскому участковому лесничеству ущерб в размере более 1,2 млн рублей.
«Уголовное дело было возбуждено по требованию прокуратуры района после отмены необоснованного постановления об отказе», - уточнили в надзорном органе.
Кроме того, прокурором подготовлен иск о взыскании ущерба.
Дело будет рассмотрено Судогодским районным судом.