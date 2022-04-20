Четырнадцать лет без дорог. Жители села Суходол Суздальского района каждую весну из-за распутицы...

Четырнадцать лет без дорог. Жители села Суходол Суздальского района каждую весну из-за распутицы остаются фактически отрезанными от "большой земли". Дорожные проблемы Суходола оценил Артём Яковенко.Артем Яковенко, корреспондент:- На первый взгляд кажется, что в Суходоле проблем с дорогами нет и, действительно, асфальтовое покрытие позволяет спокойно въехать в село. Вот только если проехать буквально 100 метров, начинается настоящая раллийная трасса.Там, где заканчивается асфальт, начинается село, грустно шутят местные жители. Алексей Поляков пытается бороться с бездорожьем, используя щебенку и камни. Но помогает это ненадолго.Алексей Поляков, житель села Суходол:- Здесь вообще-то раньше была река старая в свое время. И что только сюда не накидывали - бута всякого, кирпича, щебёнка, всё тонет.- Каждую весну так затапливает?- Да, каждую весну так. То есть, если много снега, как в этом году, поводок идет постоянно.Официально здесь живут 366 человек, не официально - около двух тысяч. За последние годы село выросло в несколько раз. И благоустройство за ростом населения не успевает. Из соцобъектов в Суходоле только "клуб", он же библиотека. За продуктами и медпомощью нужно ездить в город. А если требуется госпитализация - выкручивайся, как хочешь.Сергей Рябов, житель села Суходол:- Скорая – проблематично. Вот если скорая помощь поедет, она просто завязнет или просто в пруд улетит. В 2021 у меня скорая не могла подъехать. Мама заболела тяжело. Мне пришлось маму нести вот досюда на руках.Обратить внимание администрации на проблему местные жители пытаются больше десяти лет. И каждый раз, по словам Сергея, один и тот же ответ.Сергей Рябов, житель села Суходол:- Одни и те же отписки - денег нет, на следующий год запланировано, возможно, при финансировании, и так каждый год. Они хотя бы строчки поменяли - нет. Только подписи меняются глав района.В администрации Суздальского района то же самое сказали и нам, но с оговоркой. Замдиректора управления районной инфраструктуры и дорожного хозяйства Юрий Волгин пообещал, что летом в Суходол приедет комиссия, оценит состояние дорожного полотна и на следующий год будут запланированы средства для ремонта.Юрий Волгин, замдиректора Управления развития инфраструктуры Суздальского района:- Проведем проверку состоянии улично-дорожной сети села Суходол, но все дроги на улицах мы не охватим - денег у нас столько нет, но хоть какую-то дорогу на какой-то улице сделать, которая в наиболее плачевном состоянии.В Суздальском районе на данный момент требуется отремонтировать порядка пятисот километров дорог - на все денег не хватит, рассказывают в администрации. Один из вариантов для жителей Суходола - собрать деньги и проложить дорогу на условиях софинансирования с районом - 50 на 50. Готовы ли люди нести такие издержки - другой вопрос.Артём Яковенко, Семён Карпов. “Вести-Владимир”