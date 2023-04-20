20 апреля во Владимирской области зафиксировано 53 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом...

20 апреля во Владимирской области зафиксировано 53 новых случая заболевания коронавирусом.Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области. На территории региона за прошедшие сутки 20 апреля 2023 года лабораторно подтверждено:17 сл. в городе Владимире;7 сл. в Гусь-Хрустальном районе;6 сл. в Муромском районе;6 сл. в Ковровском районе;4 сл. в Суздальском районе;3 сл. в Гороховецком районе;2 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Кольчугинском районе;1 сл. в Юрьев-Польском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в городе Радужный;1 сл. в Вязниковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 575 случаев заболевания.Фото: pxfuel.com