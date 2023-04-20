Во Владимире активно ведутся работы по устройству дорожной разметки. Её наносят на пешеходные...

Во Владимире активно ведутся работы по устройству дорожной разметки.Её наносят на пешеходные переходы, дороги и даже тротуары.Алексей Алёкин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира:- Всего в городе наносится горизонтальной разметки более 230 км, также наносится дорожная разметка на более чем 660 пешеходных переходов и свыше 250 стоп-линиях, кроме этого дорожная разметка также наносится на тротуарах для отделения потока велосипедистов и пешеходов.В работе специалисты используют термопластик и дорожную эмаль. Выполняют разметку, как механизированным способом, так и с применением ручного оборудования. Разделение тротуара для велосипедистов планируется выполнить на улицах Горького, Мира, Белоконской, Октябрьского проспекта и проспекта Строителей.Бужин Дмитрий начальник службы центра управления городскими дорогами:- Сделали уже Суздальский проспект, с боковыми линиями у 36 школы сделали пешеходный переход ну и дальше пойдем по Добросельской в сторону Золотых ворот.