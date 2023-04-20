К лету подрядчик должен завершить реконструкцию плотины.

Власти Владимирской области планируют расчистить русло реки Колпь. Намерениями чиновников поделился губернатор Александр Авдеев.Он проинспектировал ход , расположенной на водоёме. Гидротехническое сооружение не работало более 20 лет.«По весне, когда шла большая вода, на объекте поднимались затворы, и река самоочищалась. Из-за того, что затворы перестали работать, река начала заиливаться, нарушилась экология, стала погибать рыба», - пояснил Александр Александрович.Чтобы спасти водоём администрация взяла объект на баланс. В 2021 году Белый дом выделил деньги на реконструкцию. Сейчас сооружение готово на 80 %.«К лету все работы должны быть завершены. Далее мы рассчитываем привлечь федеральные средства на расчистку русла. Проект готов, мы подали заявку в Минприроды», - добавил глава региона.Напомним, что ремонт плотины оценивается в 120 млн рублей.