В федеральный список туристических маршрутов вошёл «Былинный путь». Он включает 105 километров от Мурома до Гороховца.

В федеральный список туристических маршрутов вошёл «Былинный путь». Он включает 105 километров от Мурома до Гороховца.Круглогодичный маршрут рассчитан на три дня. Поездка основана на сказаниях о былинных героях. Организаторы уже выпустили путеводитель, организовали уникальную систему навигации для индивидуальных туристов из 40 стоек и записали аудиогид. Кроме того, разработана система дополненной реальности. С помощью мобильного телефона гости смогут увидеть короткие видеофрагменты о культуре и истории городов.«Вообще, наша область - это сплошной туристический край: здесь и история Руси, и природный ландшафт, и современность, и гастрономические бренды, и деревенский уклад, и рыбалка, и многое другое. Есть, как говорится, что посмотреть, где отдохнуть. Главное, предложить людям чёткие маршруты-направления», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.