Директор пединститута ВлГУ, кандидат филологических наук Марина Артамонова рассказала о требованиях...

Директор пединститута ВлГУ, кандидат филологических наук Марина Артамонова рассказала о требованиях "Закона о чистоте русского языка"."Хайп, маркетплейс, спикер, паркинг" - как скоро эти слова исчезнут из повседневного обихода россиян? К 2025 году в нашей стране должны быть изданы нормативные словари и справочники по русскому языку, которые будут регулировать употребление иностранных, а также нецензурных, сленговых слов в официальной лексике. Так называемый "закон о чистоте русского языка" недавно подписал Президент. Кого и к чему он обязывает, поговорили с директором пединститута ВлГУ, кандидатом филологических наук Мариной Артамоновой.