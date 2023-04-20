Глава города еще раз подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься с учётом интересов жителей.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов встретился с жителями улицы Жуковского. Власти обсудили с горожанами возможное возведение новостроек.Глава города еще раз подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься с учётом интересов жителей. Ранее он предложенный застройщиком проект планировки территории.«Владимирцы выразили обеспокоенность возможным появлением многоэтажек. Пояснил, что повторное рассмотрение проекта будет возможно только при условии согласования мнения жителей и застройщика», - отметил Дмитрий Викторович.На встрече также обсуждались вопросы строительство дороги рядом со школой и благоустройство земли рядом с домом №18.