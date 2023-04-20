На днях руководителей нескольких организаций, которые платят зарплату ниже МРОТ (16242 рубля), пригласили в администрацию.

Глава города Владимира Дмитрий Наумов предостерёг работодателей от нарушений трудового законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.На днях руководителей нескольких организаций, которые платят зарплату ниже МРОТ (16242 рубля), пригласили в администрацию. Так, директор ЧОПа пояснил, что в 2022 году сотрудники трудились неполный рабочий день, поэтому люди получали меньше прожиточного минимума.«В 2023 году в организации утверждено новое штатное расписание с минимальными окладами в размере 20 тысяч рублей», - заверил руководитель фирмы.Представители одной риэлторской компании привели схожие аргументы, заявив, что работники трудились на пол ставки, поэтому получали скромный оклад. Власти передадут информацию в надзорные ведомства для проверки. По итогам совещания прокуратура выдала предпринимателям предостережения.