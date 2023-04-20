20 апреля глава города Владимира Дмитрий Наумов встретился с жителями улицы Жуковского, выступающими против точечной застройки на территории СНТ «Текстильщик», где планировалось

20 апреля глава города Владимира Дмитрий Наумов встретился с жителями улицы Жуковского, выступающими против точечной застройки на территории СНТ «Текстильщик», где планировалось возведение двух 17-этажных домов на 531 квартиру. Люди считают, что строить в районе нельзя: грунт рыхлый, местность болотистая, если рядом возведут высотки, старые панельки могут обрушиться, а такая нагрузка на неподготовленную инфраструктуру района