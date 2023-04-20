Дождя не будет: во Владимирской области в выходные дни ожидается теплая и солнечная погода. По...

Дождя не будет: во Владимирской области в выходные дни ожидается теплая и солнечная погода.По словам Роман Вильфанда, научного руководителя гидрометцентра, во Владимирской области в выходные дни воздух прогреется до +19 градусов. Начало выходных встретит жителей Владимирской области небольшим похолоданием - до +15 градусов днем. Однако в воскресение воздух прогреется до +18.Потепление Роман Вильфанд объясняет следующим образом: «Антициклон, давление немного выше нормы, солнечные дни, лунные звездные ночи, преимущественно без осадков. Дневная температура в четверг, будет держаться в диапазоне 16-18 градусов тепла, солнце спрячется, но осадков не ожидается. В пятницу погода немного изменится, температура станет чуть ниже, ночью 2-4 градуса тепла, а днем - 15-16 градусов. Такая же погода в субботу, а в воскресенье небольшое изменение циркуляции приведет к тому, что температура повысится до 18−19 градусов, слабый ветер».Завтра 21 апреля погода во Владимирской области будет ясная. Температура воздуха днем повысится до +16°C. Ночью столбик термометра опустится до +2°C.Ветер северный, 3м/с. Атмосферное давление в течение суток изменится от 745 до 751 мм.рт.ст.Народный прогноз погодыВ народе этот день называли Родион Выверни Оглобли, Родион Ледолом, Ревучие воды. Наши предки примечали: если рассвет ясный, то лето будет хорошее, если хмуро, то лето будет ненастное, а если туманно - быть летом непогоде, а если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет жарким и сухим.Фото pxfuel.com