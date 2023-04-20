Ремонт дороги Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума уже начался – сообщили в федеральном Упрдоре. В этом году там планируется заменить 25 километров покрытия. Дорожники фрезеруют изношенный

Ремонт дороги Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума уже начался – сообщили в федеральном Упрдоре. В этом году там планируется заменить 25 километров покрытия. Дорожники фрезеруют изношенный асфальт, а после выкладывают выравнивающий и защитный слои. На отремонтированных участках дороги нанесут разметку и укрепят обочины асфальтобетонной крошкой. Во время работ с апреля по октябрь проезжую часть сузят, движение машин будут регулировать