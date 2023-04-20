И снова «мусорный вопрос»: в Суздале недобросовестный подрядчик заплатит штраф. Выяснилось, что в...

И снова «мусорный вопрос»: в Суздале недобросовестный подрядчик заплатит штраф.Выяснилось, что в 2022 году администрацией Суздальского района с ООО «СнабТорг» были заключены муниципальные контракты на выполнение работ «по созданию мест для накопления твердых коммунальных отходов» (на территории района).Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что общая сумма контрактов составила около 1,1 млн. руб.Но, увы, в установленные сроки работы не были выполнены. И это привело к очередным «мусорным проблемам».По результатам проверки прокуратурой в отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.Сообщается, что виновному лицу назначено административное наказание в виде штрафа.Уточняется, что «в настоящее время работы, предусмотренные условиями контрактов, завершены в полном объёме».Фото: pxfuel.com