Из Владимирской области в зону СВО были направлены внедорожники. Машины- на передовую. Из...

Из Владимирской области в зону СВО были направлены внедорожники.Машины- на передовую. Из Владимирской области в зону специальной военной операции направили внедорожники.Представители Народного фронта во Владимирской области в рамках акции "Автопоезд" передали 2 УАЗа для доставки нашим бойцам. Одна из машин оборудована специально сваренной печью. У другой- бронирована задняя дверь. Её можно будет использовать и как машину скорой помощи. Всего со всей страны на фронт направят сотни единиц техники. Колонна с автомобилями сейчас формируется по всей территории Российской Федерации.Наталья Палаткина, сопредседатель Народного фронта во Владимирской области:- Вместе с правительством Владимирской области, с губернатором, который принял в этом участие, мы отправляем 2 машины. Будет собрано со всей Российской Федерации большой поезд "Всё для Победы", который уйдет в Ростов для передачи этих машин нашим бойцам.