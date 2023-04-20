Бойцы уже прошли дополнительную подготовку.

Из Владимирской области в зону СВО отправились 15 солдат-добровольцев. Бойцы уже прошли дополнительную подготовку.Отправка состоялась от Дома культуры молодежи, где военных провожали родные и близкие.«Они способны не просто заменить те воинские специальности, которые в дефиците, но и так же грамотно вести боевые действия. Каждый из них - это залог успеха всего подразделения», - отметил министр региональной безопасности Владимирской области Сергей Полузин.Добавим, что за время проведения спецоперации из 33-го региона на передовую отправились 18 групп добровольцев.