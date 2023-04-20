В онлайн-кинотеатре Wink все пять серий военной драмы «Операция “Неман”» (16+) станут доступны 27 апреля 2023 года, а уже в мае его премьера состоится в эфире РЕН ТВ. «Операция “Неман”» —

В онлайн-кинотеатре Wink все пять серий военной драмы «Операция “Неман”» (16+) станут доступны 27 апреля 2023 года, а уже в мае его премьера состоится в эфире РЕН ТВ. «Операция “Неман”» — совместный проект телеканалов РЕН ТВ и «Звезда», Wink и компании Star Media Vision. Сериал пополнит линейку Wink Originals. В «Операции “Неман”» объединяются традиции военного