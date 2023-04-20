Всего в мероприятии участвовали 7 команд вузов нашего региона.

Во Владимирской области подвели итоги фестиваля «Студенческая весна-2023». В третий раз подряд побелителями стала команда филиала РАНХиГС.Всего в мероприятии участвовали 7 команд вузов нашего региона: ВлГУ, РАНХиГС, Владимирского юридического института, Владимирского филиала Финансового университета, Муромского института ВлГУ, КГТА и Покровского филиала Московского педагогического государственного университета.Второе место заняли студенты ВлГУ, а «бронза» досталась Муромскому институту ВлГУ.