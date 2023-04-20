Самое интересное в столице

Самое интересное в столицеСПЕКТАКЛЬ"Поющий поросенок"Автор всеми любимых сказок "Ежик в тумане", "Трям! Здравствуйте!", "Львенок и черепаха" Сергей Козлов завоевал редкий статус классика-современника еще при жизни. Это – один из немногих писателей, обратившихся в своем творчестве к маленькому читателю с особым уважением как к взрослой, осознанной личности. Его история "Поющий поросенок" полна юмора и легкой иронии. Главный герой – добрый и открытый поросенок (Моряна Анттонен-Шестакова), счастливо живущий у бабушки Дарьи Шмелевой (Ольга Чернова/Надежда Филиппова). Он не знает печали, много путешествует, а вечерами радует домашних веселыми песнями. Но однажды бабушка решает зажарить поросенка и тот, недолго думая, сбегает в таинственный и незнакомый лес. "Сергей Козлов рассказывает о том, как можно научиться заново доверять миру. Поросенок напоминает ребёнка, который разругался с родителями или получил подзатыльник и убежал из дома. Ему сразу кажется, что весь мир страшный, закрытый, небезопасный. История показывает, что не все вокруг ужасны, есть те, кто готов протянуть руку помощи", – отмечает режиссер Ярослав Жевнеров.22 апреля, Театр Сатиры, Детская сцена (ул. Кооперативная, д.4к15)."Семейный шкаф и его обитатели"Знакомство с родителями превращается в забавную и одновременно сложную историю. Здесь много любви, которую мы все ищем, но есть и глубинные вопросы совместного существования: возможно ли в семье быть честным до конца? И нужно ли это вообще? В основе спектакля Романа Самгина лежит пьеса Орена Сафди "Выживание". В ролях: Елена Проклова, Юрий Чернов, Владимир Шульга и др.26, 27 апреля.ОПЕРА"Иоланта / Карлик"Постановка объединит две одноактные оперы: "Иоланта" П.И. Чайковского и "Карлик" А. фон Цемлинского, которые станут двумя главами одной истории. Режиссер Денис Азаров и художник Алексей Трегубов связывают произведения одной идеей и одним пространством. Этот проект – первое сотрудничество с театром маэстро Карена Дургаряна, музыкального руководителя и дирижера спектакля. "Карлик" Цемлинского будет поставлен в Новой Опере впервые, а "Иоланта»" Чайковского спустя 10 лет вновь войдет в репертуар театра в другой трактовке и в ином художественном решении. Действие происходит в современном нам мире, в мгновенно узнаваемой обстановке: фешенебельная частная медицинская клиника ("Иоланта") и роскошная аристократическая вечеринка, словно в фильме "Сладкая жизнь" Федерико Феллини ("Карлик").21, 22, 23 и 25 апреля, "Новая опера".МУЗЫКА"Весна идет!"Большой джазовый оркестр Петра Востокова представит весенний концерт, посвященный музыке Исаака Дунаевского. Для программы "Весна идет!" оркестр выбрал ту часть творчества советского классика, которая напрямую связана с его увлечением "джазами" в 30-х годах прошлого века, и песнями, написанными для таких кинофильмов, как "Веселые ребята" (1934), "Цирк" (1936), "Волга-Волга" (1938), "Моя любовь" (1940) и др.22 апреля, Большой зал консерватории.МОДАМаркеты Московской недели модыВ маркетах подэгидой проекта "Московская неделя моды" смогут принять участие все дизайнеры,подавшие заявки и допущенные к рассмотрению экспертным советом. Такое решениеприняли в связи с большим количеством потенциальных претендентов – в оргкомитет поступило почти 700 заявок из 96 городов России. Изних более половины составляют московские марки. Площадкамимаркетов Московской недели моды станут ТРК "Европолис" (Ростокино), ТЦ"Метрополис", ТРЦ "Океания", ТРЦ "Павелецкая Плаза", ТРЦ "Ривьера", ТРЦ"Хорошо!", ТРК VEGAS Крокус Сити.С 28 по 30 апреля.ПРЕЗЕНТАЦИЯАлекс АнохинАлекс Анохин является певцом, музыкантом, телеведущим и артистом мюзикла с более чем 20-летней музыкальной карьерой. Он имеет множество различных награждений, в том числе "Персона года", "Хит года" . "Прорыв года". На концерте "ПЕРВЫЙ" состоится и премьера трека Алекса Анохина под названием "Та еще пара". Но прозвучат и полюбившиеся слушателям хиты, включая "Королева" и «"Просто танцуй".27 апреля, Клуб "Москва" (ТЦ "Времена года").