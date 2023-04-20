Обширный выбор мероприятий на праздники.

Обширный выбор мероприятий на праздники.Приближаются майские праздники. Чтобы девять дней свободы от офиса и компьютеране слились в один бесконечный серый выходной, едем в Гусь-Хрустальный, блуждаемсреди скрытых фигур Дарьи Неретиной, переживаем за Тахира и Зухру и строим сДартом Вейдером планы по завоеванию далекой-далекой Галактики. А тех, кто уже вмае скучает по зимним развлечениям, ждут на ледовом шоу Авербуха. Получатсяидеальные каникулы, да еще и на шашлыки время останется.ВЫСТАВКИ«Комикс Миссия»В Медиацентре «Зарядья» открывается выставка «КОМИКС МИССИЯ. Эволюциярисованных историй в России». Это большое объяснение в любви российскимкомиксам, вход на нее — нет, не через сувенирную лавку, но через огромныйсветящийся кадр комикса. Зона студий расскажет о том времени, которое впервыеобъединяло комиксистов в содружества — тут стены расписаны шедеврамиИздательства «КОМ», «Велес-ВА», «Тема», студии «Муха», «Хронограф», отдельныеинсталляции буквально вырываются из стен! Издательство Bubble пригласит внастоящую студию создания персонажей (одна из инсталляций выставки), где можнобудет увидеть, как рождается вселенная отечественных супергероев. А для полногопогружения достаточно найти «Капсулу времени» лаборатории «Фанерон»: исследуйтекомиксы, общайтесь с искусственным интеллектом — и, кто знает, вдруг у васполучится спасти мир?Когда: до сентябряГде: ул. Варварка, 6, стр. 1Подробнее:«В далекой-далекой Галактике»«Звездные войны» начинаются на ВДНХ — без шуток, в павильоне №21 открываетсявыставка-косплей, посвященная вселенной знаменитой космической саги. На 1600квадратных метрах разместились 200 с лишним экспонатов – от костюмов героев ианиматронных фигур персонажей «Звездных войн» до роботов и космическихкораблей. Тут есть что поснимать для сториз: выбирайте любую из 10 единицкосмической техники, большая часть машин воссозданы в реальную величину — ихвысота превышает четыре метра. А если мечтали сфотографироваться с Мандалорцемили C3PO — вам точно сюда. И помните: таков путь.Когда: с 28 апреляГде: павильон № 21 ВДНХ (Пр-т Мира, 119, стр. 21)Подробнее:«Жить дружно!» на ВДНХВ павильоне «Космос» открывается выставка «Жить дружно!», посвященная 110-летиюроссийской анимации. Это новый проект Союзмультфильма и бюро Planet9,известного публике по выставкам «Виктор Цой. Путь героя» и «Первая позиция.Русский балет». Созданная при участии крупнейших российских анимационныхстудий, экспозиция рассказывает об истории отечественного мультпроизводства отсамых первых работ Владислава Старевича до современных анимационных лент,которые завоевывают сердца зрителей по всему миру. Зрители смогут познакомитьсяс этапами создания их любимых мультфильмов, узнать, как выглядели известныеперсонажи на первых эскизах. Сердцем экспозиции станет инсталляция в видезнаменитого фонтана «Дружба народов»: вместо девушек, символизирующих советскиереспублики, его окружают 16 популярных мультипликационных персонажей.Когда: апрель-сентябрьГде: павильон «Космос» ВДНХ (Пр-т Мира, 119, стр. 34)Подробнее:«Гимн стеклу»В Гусь-Хрустальном стекольное производство существует с XVII века. В XIX векевладелец фабрики Иван Мальцов создал комнату образцов, где хранились самыеинтересные и необычные работы. Хрусталь с гравировкой и алмазной гранью,цветной и прозрачный — изделия из небольшого городка были известны не только вРоссии, но и в Европе. С 1983 года в Гусь-Хрустальном работает Музей хрусталя.К его сорокалетию в филиале Владимиро-Суздальского музея-заповедника создалибольшую выставку. «Гимн стеклу» — это история промысла в тончайших изделиях,сверкающих гранях и экспериментальных формах. Всего здесь показывают большедвухсот образцов Гусевского завода.Когда: до 18 июняГде: г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 2АПодробнее:«Золото сарматских вождей»Сокровища Филипповских курганов покажут на выставке в Белом зале Музеяизобразительных искусств им. Пушкина. Впервые в экспозиции можно увидеть вместеартефакты кочевников-сарматов из фондов Уфимского исследовательского центра иОренбургского историко-краеведческого музея. Мечи, копья, конская упряжь,одежда и украшения, ритуальные и бытовые предметы и многое другое былиобнаружены во время раскопок в 1986-2014 годах. Многие золотые и серебряныепредметы экспонируются впервые.Когда: до 23 июляГде: Волхонка, 12Подробнее:Маркеты Московской недели модыВ последний уикенд апреля все желающие смогут купить одежду от почти 700 российскихдизайнеров на маркетах Московской недели моды, которые будут располагаться вкрупнейших торговых центрах. На маркетах можно приобрести товары брендовженской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров.Среди участников: VICTORIA ANDREYANOVA, Dasha Gauser, Sergey Sysoev,Gapanovich, ZaZa, Abzaeva, Radical Chic, SL1P, BITTE RUHE, White Crow и многиедругие.Маркет также будет иметь свою онлайн-площадку. Некоторые дизайнеры-участникиразместят свою продукцию на платформе «Сделано в Москве»Когда: 28-30 апреляГде: ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ«Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!», ТРК VEGAS Крокус СитиПодробнее:ШОУ«Чемпионы. Любимые песни о главном»Илья Авербух недаром считается одним из лучших российскихрежиссеров-постановщиков: его ледовые шоу каждый раз заставляют зрителейудивляться и восхищаться мастерством исполнителей. В этот раз он подготовилособенную программу. В каждом сезоне «Ледникового периода» были номера подпесни военных лет, и зрители их принимали с большим восторгом. В прошлом годуАвербух решил создать целую программу из композиций, которые знакомы нам всем сдетства: первые показы прошли в Петербурге с огромным успехом. И теперь«Любимые песни о главном» прозвучат в Москве. На лед «Мегаспорта» выйдутдвукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийские чемпионы АлексейЯгудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, победители финала Гран-при РоссииВасилиса Кагановская и Валерий Ангелопол. После большого перерыва вернетсяпрекрасная танцевальная пара, двукратные чемпионы России Александра Степанова иИван Букин. Свои номера они исполнят в сопровождении живого оркестра ивокалистов Евгении Рябцевой и Руслана Ивакина.Когда: 4 маяГде: Ходынский б-р, 3Подробнее:КИНО«Банды Парижа»В оригинале фильм Ромена Киро называется Apaches — французам об апашахрассказывать лишний раз не надо, а вот остальные зрители, вполне возможно,услышат об этой банде впервые. Она наводила ужас на Париж в конце XIX-начале XXвека, а свое название получила от индейцев апачей, якобы столь же жестоких, каки они. За исторической канвой скрывается драма: красавица Билли хочет отомститьза смерть брата главарю апашей Хесусу. Попав в его банду, она очень скоростановится самым безжалостным ее стрелком. Но неожиданно для себя влюбляется внего. Фильм, который начинается как криминальная хроника, превращается висторию о двух людях, которые не могут быть вместе. В ленте снимались АлисИсааз, Нильс Шнайдер, Доминик Пинон, Росси де Пальма.Когда: с 4 маяГде: кинотеатры городаПодробнее:«Все страхи Бо»Невероятно трогательная трагикомедия Ари Астера — режиссера «Солнцестояния» и«Реинкарнации» с Хоакином Феником в главной роли. Бо боится абсолютно всего —на улицах слишком опасно, чтобы выходить из дома. И вот однажды он решаетотправиться в родной город. Путешествие Бо не столько географическое, сколькофантастическое — за пределы привычной жизни, времени и пространства. Похоже,это еще одна оскаровская роль Хоакина Феникса. Вместе с ним в фильме игралиНатан Лейн, Пэтти ЛюПон, Паркер Поузи, Стивен Хендерсон.Когда: с 4 маяГде: кинотеатры городаПодробнее:ТЕАТР«Тахир и Зухра»Весенняя премьера театра «Шалом», созданная совместно с фестивалем «Черешневыйлес», — спектакль по пьесе Зухры Яниковой «Тахир и Зухра» в постановкережиссера Мурата Абулкатинова. В ее основе — восточная легенда о двухвлюбленных, которые подобно Ромео и Джульетте, борются с превратностями судьбы.Жизнь в мегаполисе заставляет принимать нелегкие решения: работающий на стройкеТахир пытается пережить и принять решение любимой выйти замуж за другого. И витоге играет в ее жизни определяющую роль. Необычный, почти притчевый языкпьесы задает спектаклю особый ритм – он, с одной стороны, напоминает о сказке,из которой она выросла, а с другой – показывает, как нелегко адаптироваться кновым условиям современным кочевникам, оторванным от своей культуры.Когда: 5 маяГде: Варшавское ш. 71, корп. 1Подробнее:«Третий звонок, господа!»К 90-летию Станислава Любшина режиссер Кирилл Вытоптов поставил спектакль поповести Александра Куприна «На покое». Сюжет рассказывает об актерах, чьи дниславы остались позади, и которые превращают свою повседневную жизнь в приютедля пожилых артистов в театр. Вместе со Станиславом Любшиным на сцену выйдутЕвгений Киндинов, Александр Семчев, Николай Чиндяйкин, Виктор Кулюхин, ВячеславЖолобов, Сергей Беляев, Маргарита Якимова.Когда: 2 маяГде: Камергерский пер, 3Подробнее:«Дочь Фараона»Возвращение этого балета на сцену Мариинки — событие без преувеличениязначительное. Невероятно зрелищная и масштабная постановка Мариуса Петипа сомножеством персонажей о любовных приключениях ожившей мумии принесла ему большойуспех. В репертуаре театра спектакль продержался почти 70 лет — не помешаладаже революция с ее материализмом. И вот теперь снова «Дочь Фараона» появиласьв репертуаре. Что приятно, зрители увидят ее именно такой, какой она и былазадумана Петипа — в театре сохранились листы с описанием партий и комментариисовременников.Когда: 1 маяГде: Санкт-Петербург ул. Декабристов, 34Подробнее: https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2023/3/24/2_1900/ДЕТЯМ«КидБург Профессии»Город профессий «КидБург в мае приглашает на поиски талантов. Вместе с героинейинтерактивного спектакля «Соня ищет таланты» юные зрители от одного до пяти летузнают, какие бывают способности и как их распознать. А еще их ждут веселыеигры, задания для развития воображения и умения общаться — кто знает, может,после захватывающего представления ребята откроют в себе дар изобретателя илипоэта? Персонажи спектакля «Переполох перед сном» Соня и добрый волшебник поимени Снюсь расскажут, как сделать время на подготовку к отдыху невероятноувлекательным, чтобы потом всю ночь смотреть яркие добрые сновидения.После представлений ребята смогут отправиться в путешествие по улицам«КидБурга» и попробовать себя в разных профессиях.Когда: майские праздникиГде: ул. Автозаводская, 18, Театральный пр., 5, Солнечногорский р-н, 18 кмЛенинградского шоссе от МКАДПодробнее:Весенний фестивальАпрельское солнце превратило Аптекарский огород в настоящий оазис первоцветов –тут распустились крокусы, пролески, цикламены и даже редкие в столице пушкинии,ветреницы и хохлатки. На Весеннем фестивале цветов буквально каждый деньпоявляется что-то новое: например, со дня на день должны расцвести магнолии исакуры. А в мае к ним присоединятся черемуха и фруктовые деревья – груши, яблони,сливы и абрикосы. В общем, есть повод поспешить в Аптекарский огород, чтобысделать самые эффектные фото сезона.Когда: до июняГде: Пр-т Мира, 26/1Подробнее: