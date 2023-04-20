Они заменят обычные зебры в аварийных участках.

На федеральной трассе М-7 в 2023 году на территории Владимирской области установят шесть надземных переходов.Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород. Надземные переходы заменят зебры в аварийных участках дороги. Люди без риска смогут переходить трассу, а автомобилисты — двигаться на допустимой скорости без дополнительных остановок.Надземные переходы установят у поворота на Ючмер на 128-м км, на 243-м км в Сенино, на 285-м км в Лихой пожне, на 287-м км в Коурково, на 318-м км в Слобдищах и на 331-м км у поворота на Арефино.Конструкции оборудуют стационарным освещением, камерами видеонаблюдения, подъемными платформами для маломобильных граждан и системой связи с диспетчером. На трассе уже начались работы.