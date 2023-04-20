Отопление во Владимире, скорее всего, отключат на следующей неделе, но официального постановления об этом еще не было – сообщили в мэрии. Сначала батареи остынут в многоквартирных домах, а

Отопление во Владимире, скорее всего, отключат на следующей неделе, но официального постановления об этом еще не было – сообщили в мэрии. Сначала батареи остынут в многоквартирных домах, а затем уже в больницах, школах и других госучреждениях. Пока завершить отопительный сезон не позволяет погода – хотя днем уже достаточно тепло, но ночью холодает и под стандарты,