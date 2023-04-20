Через Владимирскую область проходят четыре маршрута двухэтажных поездов.

За январь-март 2023 года перевозки двухэтажными поездами, которые идут через Владимирскую область, выросли на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По информации пресс-службы ГЖД, со станций магистрали на них отправились больше 379 тысяч пассажиров.Сейчас двухэтажные поезда ходят по четырем маршрутам: Москва – Казань, Москва – Чебоксары, Москва – Ижевск, Москва – Йошкар-Ола.В состав поезда, курсирующего между Москвой и Йошкар-Олой, двухэтажные вагоны вошли в апреле 2022 года. За это время на них отправили около 358 тысяч пассажиров.Каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров: есть специальное купе, подъемник для коляски, информация дублируется шрифтом Брайля. Во всех вагонах есть мультимедийное оборудование, розетки для зарядки мобильных устройств, экологически чистые туалеты.