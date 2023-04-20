На сегодняшний день госдолг региона оценивается в 6,7 млрд рублей.

Правительство Владимирской области возьмёт коммерческий кредит в 4,26 млрд рублей под 8,5% годовых. Запрос на его выдачу на госзакупках.Срок займа составит два года. Общая сумма переплат превысит 723 млн рублей. С учётом того, что годовой дефицит бюджета прогнозируется на уровне 6,8 млрд рублей, то можно предположить, что заём будет потрачен на его покрытие.Добавим, что на сегодняшний день госдолг региона оценивается в 6,7 млрд рублей. Среди субъектов ЦФО сумма долга Белого дома остаётся одной из самых низких.