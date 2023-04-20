Пятнадцать владимирских добровольцев отправились в зону проведения СВО. Бойцы уже прошли...

Пятнадцать владимирских добровольцев отправились в зону проведения СВО.Бойцы уже прошли подготовку. Их боевая задача - победить и вернутся домой. Торжественная церемония прошла в областном центре, у Дома культуры молодежи. Добровольцев-контрактников провожали родные и близкие. По прибытию на место службы, каждый из них пройдет еще один курс подготовки по нужным армии специальностям.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- Эти парни как никогда лучший боевой армейский резерв и способны собой не просто заменить те воинские специальности которые в дефиците но и так же грамотно и честно воевать. Каждый из них это успех всего подразделения.За все время проведения специальной военной операции, на фронт из тридцать третьего региона отправились 18 групп добровольцев. Процесс отбора военнослужащих по контракту на контроле губернатора Владимирской области.Те кто уже вернулся из зоны боевых действий, рассказывают, что владимирские бойцы снабжены всем необходимым.Даниил, доброволец:- Самое главное, что мы делаем одно общее дело это вот вообще самое главное и то, что мы самые настоящие, я считаю, патриоты своей страны, готовые прийти на помощь. Нас ни кто не звал, мы пришли сами добровольно. Авдееву все ровно большое спасибо.Алексей, доброволец:- Формой дополнительно обеспечили, обувью обеспечили, термобельем обеспечили. В общем нас не обидели ни в чем.