Астрономическое явление происходит раз в 10 лет.

Астрономическое явление происходит раз в 10 лет.В четверг, 20 апреля, с некоторых участков нашей планет можно было наблюдать редкое солнечное затмение. Оно происходит примерно раз в десять лет.По данным телеканала "", гибридное затмение Солнца происходит, когда размер Луны точно совпадает с размером небесного светила. Однако наблюдать данный эффект могут далеко не все жители планеты.Как сообщает , россиянам на этот раз не удалось насладиться редким астрономическим явлением. Максимальной фазы оно достигло в 07:17.