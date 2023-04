Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин сообщил, что The Washington Post может готовить провокационную публикацию о его персоне.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что The Washington Post может готовить провокационную публикацию о его персоне.О планах журналистов, инспирированных ЦРУ, Пригожин рассказал в четверг, 20 апреля. По словам бизнесмена, не так давно с ним связался знакомый "антиглобалист", с которым он уже сотрудничал."Сегодня прозвучал удивительный звонок", — бизнесмена пресс-служба "Конкорда".Пригожин отметил, что по словам его источника, риторика основателя ЧВК "Вагнера" так разозлила некоторых русских олигархов, что те заручились поддержкой ЦРУ и с их помощью намерены опубликовать в некой "эротической газетенке" сведения, порочащие Пригожина. Бизнесмен полагает, что речь может идти об издании The Washington Post: оно уже неоднократно публиковало фейки о нем. Подытоживая, бизнесмен сообщил, что с нетерпением ждет появлениях новых публикаций о себе.Ранее бизнесмен уже обращался к журналистам The Washington Post и отмечал, что им должно быть стыдно за "стыдные вопросы" к его пресс-службе.