Смотрите Вести на 14.30: На дорогах начался сезон обновления разметки.
Белое на...
Смотрите "Вести" на 14.30: На дорогах начался сезон обновления разметки.
Белое на чёрном.
Шестьсот шестьдесят зебр и двести тридцать километров сплошной. Владимирские дорожники начали обновлять разметку.
Площадная реновация.
Как будет выглядеть площадь перед зданием Дома культуры в Юрьеве-Польском? Жители райцентра голосуют за представленные проекты.
Автоспасатели.
И сотрудники МЧС соревнуются, кто быстрее извлечёт пострадавшего из автомобиля и окажет ему первую помощь.