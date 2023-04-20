Смотрите Вести в 14.30: На дорогах начался сезон обновления разметки. Белое на чёрном. Шестьсот...

Смотрите "Вести" в 14.30: На дорогах начался сезон обновления разметки.Белое на чёрном.Шестьсот шестьдесят зебр и двести тридцать километров сплошной. Владимирские дорожники начали обновлять разметку.Площадная реновация.Как будет выглядеть площадь перед зданием Дома культуры в Юрьеве-Польском? Жители райцентра голосуют за представленные проекты.Автоспасатели.И сотрудники МЧС соревнуются, кто быстрее извлечёт пострадавшего из автомобиля и окажет ему первую помощь.