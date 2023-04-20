Смотрите Вести в 21.05: На мемориальных кладбищах наводят порядок к 9 мая. Кнопка для...

Смотрите "Вести" в 21.05: На мемориальных кладбищах наводят порядок к 9 мая.Кнопка для буйных.Особо буйных пациентов теперь будет лечить Росгвардия. В каретах скорых во Владимире появились тревожные кнопки.Лес, туризм, спорт.От лесной отрасли до очистки реки Колпь и перспектив местного туризма. Итоги поездки губернатора в Селивановский район.Акция памяти.И мемориальный субботник в Суздале. Волонтеры навели порядок на Златоустовском кладбище.