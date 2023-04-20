Теперь офисы Wildberries во Владимирской области не смогут взимать плату. За обратную пересылку...

Теперь офисы Wildberries во Владимирской области не смогут взимать плату.За обратную пересылку бракованного товара признали неправомерной.Подольский городской суд удовлетворил соответствующий иск управления Роспотребнадзора по Московской области, сообщает РБК.Это значит, что покупатель обнаруживший у товара недостаток, не оговоренный продавцом, может потребовать замену без оплаты его возврата. Разумеется, он так же имеет право вернуть товар и получить свои деньги назад.Однако, пока приговор не вступил в силу, Wildberries не согласился с решением суда и планирует его обжаловать.Фото https://www.pxfuel.com/en