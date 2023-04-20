Следующие 8,5 лет он проведёт в колонии.

В Киржаче египтянин организовал в бане нарколабораторию. На днях Киржачский районный суд отправил его в колонию.Подсудимый, являясь членом банды, занимался незаконным производством наркотиков. На одной из дач в СНТ «Горизонт» он варил «синтетику». Славу и богатство Пабло Эскобара мужчина не снискал, но зато получил уголовное дело.Он полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил 8,5 лет тюрьмы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Подельников африканца будут судить отдельно.