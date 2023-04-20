В Коврове осужден мошенник, похитивший более 2,2 млн рублей у доверчивых жителей. Об этом сообщает...

В Коврове осужден мошенник, похитивший более 2,2 млн рублей у доверчивых жителей.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении жителя города Воронежа. Он признан виновным в совершении в 5 преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ («мошенничества с причинением значительного и крупного ущерба...», «покушение на мошенничество»).Преступники действовали по единой мошеннической схеме: неизвестный от имени сотрудников правоохранительных органов звонил на телефоны, в основном, пожилых людей и сообщал, что их родственники совершили ДТП.Под предлогом оказания помощи пострадавшим и избежания уголовной ответственности потерпевшим предлагалось заплатить определенную сумму. Деньги передавались осужденному.Таким образом лишь за два дня у пятерых доверчивых жителей из города Коврова и Гусь-Хрустального было похищено более 2,2 млн рублей.В ходе судебного заседания мошенник вину в совершённых преступлениях признал, но причинённый ущерб не смог возместить.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима. Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.Фото: pxfuel.com