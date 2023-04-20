Следователи в Коврове проводят проверку по факту исчезновения 24-летнего Николая Щитова, который 22 декабря 2022 года ушел в лес и пропал без вести. По данным следствия, парень ушел из дома и

Следователи в Коврове проводят проверку по факту исчезновения 24-летнего Николая Щитова, который 22 декабря 2022 года ушел в лес и пропал без вести. По данным следствия, парень ушел из дома и направился в лессной массив в районе деревни Игумново Ковровского района. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Приметы разыскиваемого: на вид около 25