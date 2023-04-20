Пострадал один из водителей.

В Ковровском районе Владимировской области столкнулись две легковушки и автобус. Об этом рассказали очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции.Авария произошла на трассе Сенинские Дворики — Ковров — Шуя — Кинешма вечером в среду, 19 апреля. В ДТП пострадал один из водителей. По предварительной версии, столкновение спровоцировал 21-летний молодой человек за рулем Daewoo Nexia.Он выбрал небезопасную дистанцию во время движения и врезался в автобус. После удара легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Skoda Rapid.Полиция проводит проверку по факту аварии.