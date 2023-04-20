В посёлке Болотский Владимирской области произошёл крупный пожар. Как сообщает региональный...

В посёлке Болотский Владимирской области произошёл крупный пожар.Как сообщает региональный пресс-центр ГУ МЧС России, 19 апреля в 16:22 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. Загорелось строение в Судогодском районе, посёлке Болотский (на улице Пролетарской).Увы, звонок был сделан несвоевременно. Огонь охватил 120 кв. метров.На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома по всей площади. Уточняется, что существовала угроза распространения огня на соседние жилые строения.Подразделения спасателей оперативно сработали и не дали пожару распространиться по посёлку.В результате - 2-й этаж и кровля дома сгорели полностью, а на 1-ом этаже пострадала внутренняя отделка и имущество.Информация о погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 20 человек. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: пресс-центр МЧС России по Владимирской области