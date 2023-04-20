Экспертная оценка рынка недвижимости.

Экспертная оценка рынка недвижимости.На отечественном рынке недвижимости сложилась довольно сложная ситуация, уверена эксперт Надежда Косарева. Если с 2008 года доступность жилья в нашей стране активно росла, то за последние годы ситуация изменилась, отметила она в ходе выступления на профильном конгрессе.В России снизилась доступность жилой недвижимости. По мнению специалиста, сегодняшние показатели можно сопоставить с уровнем 2013 года. Она также подчеркнула, что лишь сорок процентов семей с высоким доходом могут предъявить платежеспособный спрос на дома или квартиры.Однако скорее всего данные граждане уже решили вопросы с жильем в минувшие годы. Даже субсидии на ипотеку вплоть до нулевой ставки не способны привлечь на рынок недвижимости клиентов с более низким заработком, добавила эксперт.Она отметила, что после внесения кредитных платежей у людей остается мало средств на иные расходы. Безусловно, отечественный рынок недвижимости не остановится, однако ситуация довольно сложная, заключила специалист.Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин обсудил вопросы повышения доступности жилья с главой "ДОМ.РФ" Виталием Мутко. Глава государства, в частности, предложил расширить льготную ипотеку на вторичную недвижимость. Как сообщали "" идею президента поддержали эксперты.