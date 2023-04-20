Погибших и пострадавших нет. Дознаватель разбирается в причинах ЧП.

В Судогодском районе дотла сгорел жилой дом площадью 120 квадратных метров. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.В 16-22 19 апреля поступило сообщение о возгорании в посёлке Болотский. На место прибыли 5 единиц техники, 20 человек личного состава.«Наблюдалось открытое горение крыши дома по всей площади. Пожарные не дали огню распространиться, и потушили пламя. Кровля и второй этаж сгорели полностью, на первом - пострадала внутренняя отделка и имущество», - уточнили в спасательном ведомстве.Погибших и пострадавших нет. Дознаватель разбирается в причинах ЧП.