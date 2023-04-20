В Юрьеве-Польском пройдет реконструкция площади у городского дворца культуры. Жители города...

В Юрьеве-Польском пройдет реконструкция площади у городского дворца культуры.Жители города сейчас выбирают между двумя дизайн-проектами. Какой из вариантов с большей вероятностью может стать прототипом нового архитектурного ансамбля - расскажет Ольга Яцык.Голосование в разгаре. Подобный сбор мнений в Юрьеве-Польском проходит не в первые. Ряд городских объектов уже отреконструирован с учетом общественного мнения. С 15 апреля жители голосуют за варианты благоустройства этой площади. Средства на реализацию проекта направлены из городского, областного и федерального бюджетов.Игорь Савельев - директор центра муниципальных услуг г. Юрьев-Польский:- В этом году будет порядка 13 миллионов на эту площадь пущено. Некоторые подходы мы меняем, некоторые лестничные марши убираем (у нас трехуровневая площадь), меняются малые архитектурные формы.Региональный координатор проекта "Комфортная городская среда" - Ресурсный центр добровольчества Владимирской области. Волонтеры делятся: второй вариант проекта реконструкции площади ближе жителям города. Он создан в этом году, поэтому более актуален.Лаура Макушкайте - начальник отдела по работе с молодежью управления образования Юрьев-Польского района:- Там предусмотрены помимо парковки приподнятый пешеходный переход. Каскад фонтанов, который предполагает собой проект, больше нравится жителям.Оксана довольна, что можно принять участие в создании "лица" города. Ведь это общий дом, о котором должен заботиться каждый.Оксана - жительница г. Юрьев-Польского:- Это очень хорошо. Я даже голосовала один раз по благоустройству рядов. Нынешнему подрастающему поколению это надо.Особенно, когда виден результат. Кроме площади у ДК, в городе появятся и другие объекты.Лаура Макушкайте - начальник отдела по работе с молодежью управления образования Юрьев-Польского района:- Уже были изменены территории и население видит качественные изменения жизни городской среды. Появляются больше зон для прогулок, для проведения времени досугового. Это преображение набережной, парка около памятника Юрию Долгорукому.Голосование- физическое и на Госууслугах продлится до 31 мая. А реализация проекта должна начаться летом следующего года.Ольга Яцык, Андрей Синягин, Вести-Владимир