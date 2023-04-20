Программа прокладки коммуникаций до 2027 года расширена более чем в 1,5 раза.

Владимирская область занимает лидирующие позиции(6 место) в стране по динамике газификации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.Программа прокладки коммуникаций до 2027 года расширена более чем в 1,5 раза. Объём финансирования увеличен с 12 млрд до 21 млрд рублей.«Уровень газификации региона превышает 85%. Отдельная благодарность нашим партнёрам за решение о возведении пяти спортивных площадок. Жители Карабаново, Владимира, Камешково, Кольчугино и Меленок будут рады этим объектам», – подчеркнул губернатор.Высокими темпами идёт социальная догазификация. Её потенциал составляет 28 тысяч домовладений. От граждан принято более 13 тысяч заявок, из которых выполнено почти 50%.